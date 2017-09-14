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14 Eylül 2017 17:16 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2017 17:25

Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Ağrı'nın Diyadin ilçesi kırsalında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Ağrı'nın Diyadin ilçesi kırsalında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler: ağrıtsksaldırıdiyadinterör


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