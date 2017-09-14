Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Ağrı'nın Diyadin ilçesi kırsalında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Ağrı'nın Diyadin ilçesi kırsalında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.