Saldırı hazırlığındaki 4 terörist öldürüldü

Yüksekova ilçesi kırsalında saldırı hazırlığındaki PKK'lı 4 terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Urşe Yaylası Kandil Dağı bölgesinde saldırı hazırlığında olan PKK'lı 4 terörist, insansız hava aracı tarafından tespit edildi.



Teröristler, bölgeye F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.



Bölgede operasyonlar sürüyor.