Saldırı hazırlığındaki 4 terörist öldürüldü
Yüksekova ilçesi kırsalında saldırı hazırlığındaki PKK'lı 4 terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Urşe Yaylası Kandil Dağı bölgesinde saldırı hazırlığında olan PKK'lı 4 terörist, insansız hava aracı tarafından tespit edildi.
Teröristler, bölgeye F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.