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03 Temmuz 2017 09:52 | Son Güncelleme: 03 Temmuz 2017 09:54

Saldırı hazırlığındaki 4 terörist öldürüldü

Yüksekova ilçesi kırsalında saldırı hazırlığındaki PKK'lı 4 terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki 4 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Urşe Yaylası Kandil Dağı bölgesinde saldırı hazırlığında olan PKK'lı 4 terörist, insansız hava aracı tarafından tespit edildi.

Teröristler, bölgeye F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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