Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari ve Siirt'te saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 terörist etkisiz hala getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, dün Çukurca'da, üs bölgelerine saldırı için harekete geçen teröristler belirlendi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen hava harekatında üç terörist etkisiz hale getirildi.



Bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan dört terörist ise Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.



Silopi'deki operasyonlarda iki el yapımı patlayıcıyı imha eden güvenlik güçleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki operasyonda ise bir sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi, bir el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.



Siirt'in Eruh ilçesinde 7 törörist etkisiz hale getirildi



Öte yandan, Siirt'in Eruh ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında eylem hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün Eruh kırsalında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen hava harekatıyla öldürüldü.