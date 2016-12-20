Saldırganın dayısı gözaltına alındı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, saldırganın Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan dayısı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükelçi Karlov'a, katıldığı sergide silahlı saldırı düzenleyen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın dayısı Hasan F'yi evinde gözaltına aldı.



Aydın Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının işlemleri devam ediyor.



Bu arada, Hasan F'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait kapatılan özel okulda üst düzey yöneticilik yaptığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.



Altıntaş'ın annesi, babası, kız kardeşi ve 2 yakını ile Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde aynı evi paylaştığı polis memuru S.B. dün gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA