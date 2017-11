Saldırgan suçunu kabul etti

Kentte 8 kişinin ölümüne neden olan Özbek asıllı zanlı, polise verdiği ilk ifadesinde suçunu kabul etti.

ABD'nin New York kentinde, kullandığı kamyoneti bisiklet yolundaki insanların üstüne sürerek 8 kişinin ölümüne ve 12 kişinin yaralanmasına neden olan Özbek asıllı Sayfullo Saipov adlı zanlının, polise verdiği ilk ifadesinde suçunu kabul ettiği bildirildi.



ABD medyasında yer alan haberlere göre, saldırının ardından polis tarafından karnından vurulan ve hastaneye kaldırılan Saipov, hastanede saldırıyla ilgili ilk ifadesini verdi.



Saipov'un bu ifadesinde, saldırıyı "terör örgütü DEAŞ adına işlediğini kabul ettiği" belirtildi.



KALABALIK OLUR DİYE CADILAR BAYRAMINI SEÇMİŞ



Saldırıyı yaklaşık bir yıldır planladığını anlatan Saipov'un, caddelerin daha kalabalık olacağı düşüncesiyle "Cadılar Bayramı" olarak bilinen günde saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği kaydedildi.



Daha sonra, tekerlekli sandalyede mahkemeye çıkarılan Sayfullo Saipov'a, şiddet eylemi gerçekleştirmek, terör örgütü DEAŞ'a materyal temin etmek ve motorlu araçlara zarar vermek suçları isnat edildi. Saipov'un ilk duruşmasında savunma yapmadığı ancak soruşturmayı yürüten federal yetkililerle iş birliğine devam edeceğini dile getirdiği aktarıldı.



SALDIRIDA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI



Öte yandan New York polisi, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı.



Olayda yaşamını yitiren kişilerin, ABD vatandaşları Nicholas Cleves (23) ve Darren Drake (32), Belçika vatandaşı Anne Laure Decadt (31) ile Arjantin vatandaşları Hernan Mendoza (47), Diego Angelini (47), Alejandro Pagnucco (47), Ariel Erlij (48) ve Hernan Ferruchi (47) olduğu duyuruldu.



Arjantinli turistlerin, lise mezuniyetlerinin 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla Manhattan'da bir araya geldikleri ve saldırı anında o bölgede bisikletle gezdikleri bilgisi de paylaşıldı.



ÖZBEK ASILLI BİR KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI



Ayrıca FBI, saldırıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Muhammed Kadirov adlı bir Özbek vatandaşının arandığını, bu kişiyi görenlerin ilgili federal birimlere haber vermesini istedi. FBI, bu duyurudan birkaç saat sonra yeni bir açıklama yaparak Kadirov'un yakalandığını ifade etti.



Dünya Ticaret Merkezi yakınında geçen pazartesi günü kiralık bir kamyoneti bisiklet yolunda insanların üzerine süren saldırgan, 8 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Özbek asıllı Sayfullo Saipov olduğu belirtilen saldırgan, bir okul aracına çarptıktan sonra kamyonetten inerek olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından karnından vurularak gözaltına alınmıştı. Saldırıda hayatını kaybeden 8 kişiden 5'inin Arjantinli turist, birinin Belçika, ikisinin ise ABD vatandaşı olduğu açıklanmıştı.



New York Valisi Andrew Cuomo, saldırganın terör örgütü DEAŞ'tan etkilendiğini ancak şu ana kadar tek kanıtın yalnız hareket ettiğini gösterdiğini bildirmişti.