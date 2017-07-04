Sakaryaspor yeni stadı için gün sayıyor

Türk futboluna çok sayıda başarılı sporcu kazandıran ve 2. Lig'e yükselen Sakarya temsilcisi, yeni sezondaki ilk iç saha maçına, UEFA standartlarına uygun olarak inşa edilen 28 bin kişilik yeni stadında çıkacak.

Spor Toto 2. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor, 2017-2018 sezonundaki ilk iç saha maçını, inşasında son aşamaya gelinen 28 bin 160 kişilik yeni stadında oynamak için gün sayıyor.



Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından iki yıl önce Adapazarı ilçesinde inşasına başlanan, yaklaşık 128 dönüm arazinin 28 dönümü üzerinde yapılan statta, sosyal donatıların yanı sıra 18 asansör, 29 loca, mescitler, emzirme odaları ve çocuk oyun alanları bulunuyor.



Engelli vatandaşların da rahat şekilde kullanabileceği statta, 495 kişilik VIP tribünü, 232 loca, 378 kişilik basın tribünü, 150 engelli seyirci koltuğu yer alıyor.



Bodrum katta 8'i engelli, 151 araçlık kapalı otopark, çevresinde ise 77'si engelli, bin 342 araçlık açık otoparkla hizmet verecek yeni stat, sezon başına yetişecek.







BİRÇOK İLDE BULUNMAYAN LOKASYONA SAHİBİZ



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile şehir merkezinde bulunan ve işlevini yitiren eski stadın yerine yenisinin inşasına başladıklarını anımsattı.



Kapasitesi 28 bin olan stadın inşasında sona yaklaştıklarını ifade eden Toçoğlu, "Statta çim serimi tamamlandı, koltuk montajlarına başlandı. İnşallah ağustos sonu itibarıyla liglerin başlamasına stadımızı yetiştirmiş olacağız. Birçok ilde bulunmayan lokasyona sahibiz. Yüklenici firma, şu ana kadar ihale kapsamında olan yükümlülüklerini yerine getirdi. Biz de çevre düzenlemesi, yağmur suyu ve çevre yolunun işlerine başladık." diye konuştu.



YENİ STAT YENİ HEYECAN



Toçoğlu, Spor Toto Süper Lig yolunda stadın yeni bir heyecan getireceğini kaydederek, "Maçlarımızı yeni stadımızda, yeni bir ligde ve yeni bir lige hazırlık olarak oynayacağız. Statlarımızı, tesislerimizi yapmaktaki amacımız Sakaryasporumuz. Sakaryasporumuz kötü günler geçirdi. Birkaç yıldır kendini kurumsal olarak toparladı, büyük bir başarıya imza atarak 2. Lig'e yükseldik." ifadelerini kullandı.



"Biz bu lige alışmadan bir üst lige çıkmak istiyoruz." diyen Toçoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Yeni stadımızla 1. Lig'e ve ondan sonra da hak ettiğimiz liglere hızla yükseleceğimizi ümit ediyorum. En büyük destekçimiz Sakaryalı hemşehrilerimiz olacak ve Sakaryaspor'un son dönemlerde Türkiye'ye örnek olmuş seyircisi. Beraberce Sakaryasporumuzu layık olduğu yerlere taşıyacağız."