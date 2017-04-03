Sakaryalı gaziler adaletin tecellisini bekliyor

FETÖ'nün darbe girişiminde Sakarya Valiliği önünde açılan ateşte gazi olan vatandaşlar, sanıkların hızlı bir yargılama sürecinden geçirilmesini ve adaletin yerini bulmasını istiyor.

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamındaki 224 sanıklı davanın ilk duruşmasına katılan Sakaryalı gaziler, yargılamaların hızlı yapılıp, suçluların gereken cezayı bir an önce almasını istiyor.



Özel olarak hazırlanan duruşma salonunda, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince bugün başlayan duruşmaya, Sakarya Valiliği işgali sırasında yaralanan gaziler de katıldı.



Sakarya Valiliği önünde, sağ ayağından yaralanıp 20 gün hastanede yatan 4 çocuk babası gazi Mehmet Akyazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz olayından sonra uzun bir tedavi süreci geçirdiğini söyledi.

"BİZLERİ MAĞDUR ETMEYECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"



Darbecilerin rahat tavırlarının hala devam ettiğini dile getiren Akyazıcı, şunları kaydetti:



"Bunlar bir yerlere mi güveniyor noktasında korku var. Bu dünyada onlar hesap verecek, İnşallah ahirette de elimiz yakalarında olacak. Gazi bir arkadaşla, sanık yakını arasında kısa süreli sataşma oldu. Bu, insanlarda soru işareti doğuruyor. Zamanla bu soru işaretlerinin giderileceğini düşünüyorum. Bunda dava açılma sürecinin uzun olması etkili oldu. Yargılamaların hızlı bir şekilde yapılması, cezaların adaletli bir şekilde verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Devlete ve adalete güvenimiz tam. Bizleri mağdur etmeyeceklerini düşünüyoruz."

"KALKIŞMAYA KARIŞMAMIŞ İNSANLAR UMARIM AKLANIRLAR"



Sakarya Valiliği önünde karnından ve kolundan yaralanan ve yaklaşık 2 ay sonra sağlığına kavuşan gazi Ali Kasımoğlu da adaletin tecelli edeceğinden şüphesinin olmadığını dile getirdi.



Kasımoğlu, "Ümidimiz adaletin en kısa zamanda gerçekleşmesi doğrultusunda." diyerek, "Bugün mahkemeye gittiğimde gördüklerim beni çok üzdü. Çünkü bu hainlerin suratlarını görünce, onların o kadar rahat hareket ettiklerini görünce, açıkçası beni çok üzdüler. Bunlar bir şeye güveniyor veya bize bir şekilde algı yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki bu adaletin gerçekleşmeyeceği ve ortamın adaletsiz oluştuğu anlamına gelmiyor ama psikolojik olarak biraz motivasyonumuzu bozdu." diye konuştu.



"Benim tek temennim gerçekten adaletin tecelli etmesi." diyen Kasımoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Aralarında masum olanlar da vardır. Çünkü ilk gittiğimizde iki araba askeri aracı geri çevirdik. Onların surat ifadelerini çok iyi hatırlıyorum. Aralarında çok korkmuş insanlar vardı. Belki haberleri yoktu, birileri haberi olmadan oraya gittiler, kandırıldılar. Duruşmada bu gibi insanlardan da varmış galiba. Bu gibi problemsiz, sorunsuz daha doğrusu hain kalkışmaya karışmamış insanlar umarım adaletin karşısında aklanırlar. Ama darbecilerin de adalete tam şekilde kavuşmasını ve müebbet hapisle yargılanmasını, elbetteki idam edilmesini isterim. Çünkü bu insanlar beni vuran insanlar. 'Seni geberteceğim' diye ateş edip, öldürmeye teşebbüs etti. Bu çok açık ve net. Bunlar, şehitlerimizi, masum insanları, vatan için eline herhangi bir silah almamış insanları öldürmeye teşebbüs eden insanlar."