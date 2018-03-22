Sakarya'daki Darbe Girişimi Davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar, avukatlarıyla sanık yakınları katıldı.

Duruşmada, darbe girişimi döneminde Başiskele Garnizon Komutanı olan Deniz Albay E.E, tanık olarak dinlenildi.

Olaylardan haberdar olduktan sonra birliğine gittiğini belirten E.E, "Garnizonda ülkenin diğer yerlerinde olduğu gibi bir hareketlenme olduğunu fark ettim. Sıralı amirlerime ulaşmaya çalıştığımda ya yetersiz ya da eksik cevaplarla karşılaştım. Bana bağlı birliklerde herhangi bir olumsuz durum yoktu fakat telefonla bana dört tank ve bir araç geçiş yapıldı denildi. Nahit Şenoğul Kışlası Tabur Komutan Vekili sanık Yüzbaşı Hakan Güler'i aradım ve tankları sordum. Bana tankların Adapazarı'ndan eğitim amaçlı çağrıldığını, çağrı talimatı aldıklarını söyledi. Kendisine 'Olay resmi bir olay değil, bu bir darbe kalkışması gibi görünüyor, ne yap ne et o tankları birliğe çağır.' dedim." diye konuştu.

Tanık E.E, bu durumu Başiskele İlçe Emniyet Müdürü ve Donanma Komutanlığı'ndaki sıralı amirlerine ilettiğini aktararak, "Telefonla irtibat kurarak tankların durumunu öğrenmeye çalıştım. Saat 03.30 civarında tank kafilesinin Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eşme beldesinde teslim alındığı öğrendim." dedi.

"Bana, 'Darbe olmuş haberiniz yok mu, giremezsiniz.' dedi"

Tanık A.Ö. de 15 Temmuz'da Sakarya Valiliği içindeki Yenikent Polis Merkezi Amir Vekili olarak görev yaptığını söyledi.

Kendisine haber verildikten sonra Sakarya Valiliği B Kapısı'na geldiğini anlatan tanık A.Ö, "İki askeri aracın B Kapısı'nın giriş ve çıkışını kapattığını gördüm. 3'ü rütbeli 15-20 asker bahçe duvarının içi, dışı ve araçların yanında mevzi almış vaziyette bekliyorlardı. İçeri girmem gerektiğini söyledim, bana 'Darbe olmuş haberiniz yok mu, giremezsiniz.' şeklinde cevap verdi. Israrlı oldum ve içeri girdim, karakola gittim." ifadelerini kullandı.

Tanık A.Ö, belli bir süre sonra 10-15 askerin karakolun önüne geldiğini karakolu kapatacaklarını ve polislerin valilik makam girişine götürüleceğini söylediklerini aktararak, "Valilik makam girişine götürüldük, burada bekletildim. Belli bir süre sonra rütbeli bir asker kampüsün boşaltılacağını söyledi ve bir grup asker bizi B Kapısı'ndan dışarı çıkardı. Bu sırada bir asker benim telsizimi almaya çalıştı ama ben vermedim. Dışarıda belli bir süre bekledik daha sonra Valilik A Kapısı'nın oraya gittik ve askerleri gözaltına aldık." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmaya 26 Mart Pazartesi'ye kadar ara verdi.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'nin işgaline ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ile 171 asker ve bir sivil şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürmek" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl altışar aydan 319 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Subay, astsubay, erbaş, erler ve bir sivilden oluşan 42 sanık hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 sanık hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığı belirtiliyor.

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un müşteki olarak bulunduğu iddianamede, Valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer alıyor.

Mahkeme heyeti, eski AK Parti Milletvekili Ali İnci, 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik ve polis memuru Abdullah Karabulut'un davaya müdahil olma taleplerini kabul etmişti.

Mahkeme heyeti, örgütün elebaşı Fetullah Gülen hakkında aynı suçlardan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz hakkında da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığından dosyalarının ayrılmasına ve bu mahkemelere gönderilmesine karar vermişti.