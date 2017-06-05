Sakarya'da şampiyonluk coşkusu

Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un Türkiye Basketbol 1. Ligi'ni şampiyon olarak tamamlaması dolayısıyla kentte kutlama gerçekleştirildi

Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un, Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubu maçları sonucu Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yükselmesi, kentte coşkuyla kutlandı.



Final grubunun 5. maçında Acıbadem Üniversitesi'ni 75-56 yenen Sakarya temsilcisi, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantilemişti.



Grubun son maçında Nesine.com Eskişehir Basket'i deplasmanda 98-88 mağlup eden Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ligde şampiyonluğunu ilan etti.



Eskişehir'den dönen takım için Demokrasi Meydanı'nda kutlama düzenlendi. Basketbolcular, teknik heyet ve yöneticiler, kutlamaya şampiyonluk kupasıyla katıldı. Kent merkezine gelen takımı taraftarlar coşkuyla karşıladı.



Meydanda kurulan kürsüye çıkan oyuncular ve yöneticiler, taraftarları selamlayıp, şampiyonluk kupasını kaldırdı.



Törende bir konuşma yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 4 yıllık bir uğraş sonunda basketbolda Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yükselmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.



Üst lige çıktıktan sonra orada kalmanın da önemli olduğunu ifade eden Toçoğlu, "Takımımızı Süper Lig'de tutmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu büyük başarıda emeği olan herkesi kutluyorum. Sporcu kardeşlerimizin alınlarından öpüyorum. Büyük bir özveriyle Sakarya için gayret gösterdiler. Teknik ekibimize, değerli hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Takım kaptanı Kerem Gönlüm de sene başında çok büyük bir sorumluluğun altına girdiklerini belirterek, kendisini takıma getirenleri mahcup etmediği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.



Kendilerini destekleyen Sakarya halkına teşekkür eden tecrübeli basketbolcu, "Zor bir sezon geçirdik, birçok sakatlıklarımız oldu. Buraya geldiğimde de gördüm ki Sakarya gerçekten bir spor şehri. Futbol takımımızı da kutluyorum, onlarda bir üst lige yükseldi. Yeni sezonda inşallah Sakarya'nın spora daha büyük katkı yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.