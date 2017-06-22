Sakarya'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Hendek ilçesindeki Rasimpaşa Camisi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyaretine açıldı.



Rasimpaşa Camisi'nde Kadir Gecesi'nde düzenlenen programda mevlit okutuldu, sohbet edildi.



Teravih namazının ardından dualar eşliğinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.



Duygulu anların da yaşandığı ziyarette, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif'in fotoğrafını çekmeye çalıştı. Kimileri ise gözyaşlarına hakim olamadı.



Ziyaret sırasında vatandaşlar tekbir ve salavat getirdi.