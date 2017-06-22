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22 Haziran 2017 09:28 | Son Güncelleme: 22 Haziran 2017 09:30

Sakarya'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Hendek ilçesindeki Rasimpaşa Camisi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Sakarya'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyaretine açıldı.

Rasimpaşa Camisi'nde Kadir Gecesi'nde düzenlenen programda mevlit okutuldu, sohbet edildi.

Teravih namazının ardından dualar eşliğinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Duygulu anların da yaşandığı ziyarette, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif'in fotoğrafını çekmeye çalıştı. Kimileri ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Ziyaret sırasında vatandaşlar tekbir ve salavat getirdi.

Etiketler: sakal-ı şerifsakaryahendek


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