Sakarya'da Kur'an kursu görevlisi görevden el çektirildi

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Sakarya'da bir Kur'an kursunda geçen yıl Mayıs ayında yaşananların, din, din eğitimiyle hiçbir alakası olmadığını, şahsın görevden el çektirildiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Twitter hesabından, geçen yıl Mayıs ayında Sakarya'daki bir Kur'an kursunda, bir görevlinin küçük çocuklardan birini darbettiği yönündeki haberlere ilişkin mesaj paylaştı.



Çocukların, yüreğinde insanlığın geleceğini taşıyan masum birer elçi olduğunu belirten Görmez, "Çocuk, insanoğluna verilen en kıymetli emanetlerden birisidir; onun canı ve bedeni dokunulmazdır. Çocuğun onurunu hiçe sayan, haklarını ihlal eden ve değerini unutan hiçbir davranış, faili kim olursa olsun, tasvip edilemez." görüşünü aktardı.



Başkan Görmez, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Sakarya'da bir Kur'an kursunda 2016 yılı Mayıs ayında yaşananların, din ile din eğitimiyle ve Diyanet İşleri Başkanlığının din eğitimi yöntemleriyle hiçbir şekilde alakası yoktur. Böyle vahim bir suçu işleyen şahıs hakkında Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma açılmış, görevden el çektirilmiştir.



Aradan uzun bir süre geçtikten sonra basına yansıyan bu içler acısı görüntülerden dolayı öncelikle gözümüzün nuru çocuklarımızdan özür diliyoruz. Bu ve benzeri durumların yaşanmaması için gerekli hukuki ve ahlaki adımlar atılmıştır. Bizzat kendim ve bütün personelim, çocuklarımızı inciten, hırpalayan her türlü davranışla mücadelede sonuna kadar kararlı olduğumuzu bir defa daha dile getirmek istiyoruz. Çocuğunu yaralayan bir toplumun geleceği sağlıklı olamaz ve bir insan çocuğun üstün menfaatlerini öncelemedikçe, üzerindeki ilahi emaneti hakkıyla koruyor sayılamaz."

KUR'AN KURSU GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, küçük çocuğu terlikle dövdüğü iddia edilen, yatılı Kur'an kursu görevlisi gözaltına alındı.



Erenler ilçesinde, yatılı Kur'an kursunda görevli bir kişinin geçen yıl bir çocuğu terlikle döverken çekildiği ileri sürülen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılması üzerine SakaryaCumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine küçük çocuğa terlikle dayak atan söz konusu kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini belirterek daha önce yaşanan bir olayı kendilerine bildirmedikleri gerekçesiyle Müftülük yetkilileri hakkında adli soruşturma başlatıldığını söyledi.



Olayla ilgili, Kur'an kursunda görevli Ş.Y. evinde polis ekiplerince gözaltına alındı.