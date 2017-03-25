Sakarya'da "Güven 54" tatbikatı

Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı her zaman teyakkuzda olmak amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Sakarya Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğünce bin 150 polisin katılımıyla "Güven 54 Tatbikatı" yapıldı.



Kentte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı her zaman teyakkuzda olmak ve hızla olayların önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan plan çerçevesinde tatbikat gerçekleştirildi.



Uygulama kapsamında, istirahatte bulunan bin 150 polis, SMS ile acil olarak göreve çağrıldı. Tüm teçhizatlarıyla önceden belirlenen noktalara gelmeleri istenen polisler, en kısa sürede İl Emniyet Müdürlüğü, Yenikent Polis Merkezi ve Demokrasi Meydanı'nda toplandı.



Göreve hazır bekleyen polisler arasında hızlıca yoklama yapıldı. Vali Hüseyin Avni Coş da İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı ile Demokrasi Meydanı'na gelerek, tatbikata katılan polisleri ziyaret etti.



Coş, meydanda yaptığı konuşmada, İl Emniyet Müdürlüğünün planları doğrultusunda tatbikat gerçekleştirdiklerini belirterek, polislerin kısa sürede belirlenen noktalarda toplandığını söyledi.



Emniyet mensuplarının plan ve ihtiyaç doğrultusunda olağanüstü durumun özelliklerine göre belirlenen görevleri ifa edeceğini vurgulayan Coş, tatbikata katılanlara teşekkür etti.