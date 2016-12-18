Sakarya Nehri'nin yatağı genişletiliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, Sakarya Nehri'ne nefes aldıracak projede genişletme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Rüstem Keleş, bölgedeki hafriyatın büyük kısmının kaldırılmasıyla Tarihi Sakarya Köprüsü'nün 3'üncü ayağından da su akışının sağlandığını bildirdi.



Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, bir süre önce hayata geçirdikleri proje ile Sakarya Nehri'nde önemli bir çalışma başlattıklarını belirtti.



Nehrin kıyısına dökülen moloz ve atıkları temizleyerek ADASU Hidroelektrik Santrali (HES) ile Tarihi Sakarya Köprüsü arasındaki 8 kilometrelik alanda nehrin yatak genişliğini 50 metreye çıkaracaklarını aktaran Keleş, nehre nefes aldıracak projede önemli bir aşama kaydettiklerini bildirdi.



Keleş, "Devam eden çalışmalar kapsamında bölgedeki hafriyatın büyük kısmı kaldırılarak daha önce akışın olmadığı Tarihi Sakarya Köprüsü'nün 3'üncü ayağından da su akışını sağladık. Ekiplerimiz önemli bir çalışma yaparak köprünün ayaklarını da güçlendirdi. Sakarya Nehri, artık daha düzenli ve hızlı akıyor. Aşama aşama nehri asıl yatağına kavuşturuyoruz. Ekiplerimiz, Sakarya Nehri'nin 8 kilometrelik kısmında nehri asıl yatağına kavuşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." ifadelerini kullandı.



Sakarya Nehri'nde devam eden çalışmaların ADASU HES'in verimliliğini de yüzde 15 oranında arttıracağına işaret eden Keleş, "Bu, önemli bir kazanım. İnşallah bölgedeki çalışmalarımızı yakın zamanda tamamlayarak Sakarya Nehri'ni doğal güzelliğine ve asıl yatağına kavuşturmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA