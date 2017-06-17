Sakarya Nehri'ne giren Suriyeli genç kayboldu

Serinlemek amacıyla Sakarya Nehri'ne girdikten sonra kaybolan Suriyeli gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Suriyeli Muhammed Şeyh Yusuf (15), arkadaşlarıyla Sakarya Nehri Ferizli Köprüsü mevkisine geldi.



Yusuf'un serinlemek amacıyla girdiği suda kaybolmasının ardından çevredekiler durumu polise bildirdi.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra bir balıkçının teknesiyle yürüttüğü arama çalışmalarından sonuç alınamadı.



Giysileri nehir kıyısında bulunan gencin aranması çalışmalarına hava aydınlanınca devam edileceği öğrenildi.