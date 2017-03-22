Sahte plaka satan internet sitelerine erişim yasaklandı

TŞOF Başkanı Apaydın, girişimleri sonucu mahkeme kararıyla sahte plaka satışı yapan internet sitelerine erişimin yasakladığını belirterek, "Sahtecilikte ısrar edenler, mahkemelerimiz tarafından ağır şekilde cezalandırılacak." ifadesini kullandı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yazılı açıklamasında, bazı internet sitelerinde sahte araç plakalarının satıldığı bilgisine ulaşır ulaşmaz mahkemeye başvurduklarını bildirdi.



TŞOF'un girişimi sonucu, sahte plaka satışı yapan internet sitelerine "erişim yasağı" getirildiğini vurgulayan Apaydın, şunları kaydetti:



"Başvurumuzda satışların, Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğine aykırı olduğuna, ayrıca bunun kanuna KHK ile eklenen bir maddeyle resmi belgede sahtecilik suçu içerdiğine dikkati çektik. İnternet sitelerinin 'plakalık' adı altında sahte plaka sattıklarını da belgeledik. Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliği belgelerimizle itiraz gerekçelerimizi yerinde bularak, lehimizde karar verdi."



Sahte plaka satışının ağır suç olduğuna işaret eden Apaydın, sahtecilikte ısrar edenlerin mahkemeler tarafından ağır şekilde cezalandırılacağını belirtti.