Mersin'de sahte diplomalı iki öğretmenin görevlerine son verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde sahte diplomayla öğretmenlik yaptıkları belirlenen 2 kişinin görevlerine son verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sahte diplomayla öğretmenlik yaptıkları belirlenen 2 kişinin görevlerine son verildi.



Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında Hasan Ali Yücel Ortaokulunda 2 yıllık müzik öğretmeni G.Ş.B. ile Yenice Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde özel eğitim öğretmeni S.D'nin sahte diplomayla öğretmenlik yaptıkları tespit edildi.



Görevlerine son verilen iki kişi hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.