Ergin Ataman: Yıllardır sportif başarımın dışında temiz spor için çabalıyorum

Ergin Ataman, "(Taraftar tepkisi) Gerekli açıklamayı Galatasaray Kulübü yapacak. Yıllardır sportif başarımın dışında temiz toplum, temiz spor için çaba sarf ediyorum. Bundan sonra da karşı gelinmesine rağmen devam edeceğim." dedi.

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, her zaman temiz spor için mücadele verdiğini ve karşı gelinmesine rağmen bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini söyledi.

Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'ya 103-80 yenildikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarların kendisine yönelik küfürlü tezahüratlarıyla ilgili olarak, "Gerekli açıklamayı Galatasaray Kulübü yapacak. Bu konuda fazla konuşmayacağım. Yıllardır sportif başarımın dışında temiz toplum, temiz spor için çaba sarf ediyorum. Bundan sonra da karşı gelinmesine rağmen devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



Baskonia maçını kazanmayı çok istediklerini ancak olmadığını kaydeden Ataman, "Hem son haftalarda olağanüstü aldığımız sonuçlar hem de play-off oynama ihtimali olan takımlarımıza destek olmak amacıyla sahaya çıktık ancak olmadı. Maçın başında konsantrasyonumuzu kaybettik. Baskonia çok iyi oynadı. Çeşitli faktörler yüzünden oyundan düşünce sonuç kaçınılmaz oldu." diye konuştu.

BASKONİA BAŞANTRENÖRÜ ALONSO'DAN ATAMAN'A DESTEK



Baskonia Başantrenörü Sito Alonso da Ergin Ataman'a destek verdi.



Karşılaşmanın ardından Ergin Ataman'ı teselli etmeye çalışan Alonso, Ataman'ın kariyerinin başarılarla dolu olduğunu vurgulayarak, "Maç başladığında hocayı görmemek sürpriz oldu. Karşılaşma sonrası ona özel şeyler söyledim. Ergin Ataman ULEB Avrupa Kupası'nı kazanmış bir hoca. Bu takımla kazandı. Avrupa Ligi'nin en iyi hocalarından biri." değerlendirmesinde bulundu.