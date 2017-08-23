Zonguldak'ta Sağnak nedeniyle evler tahliye edildi

Sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda, yüksek gerilim hattı direğinin kayması sonucu tedbir amacıyla çevredeki evlerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Zonguldak'ta sağanak sonucu meydana gelen heyelanda yüksek gerilim hattının kayması sonucu tedbir amacıyla çevrede bulunan 5 ev boşaltıldı.



Kentte etkili olan yağış nedeniyle Çınartepe Mahallesi'ndeki yüksek gerilim hattı direğinin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi.



Direğin kayması sonucu çevrede bulunan 5 evin zarar görebilme ihtimali üzerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgede inceleme yaptı.



İncelemede, eğimli arazinin suya aşırı doymasından dolayı heyelan meydana geldiğini, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden evlerin boşaltılması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine söz konusu evlerde yaşayan 31 kişi tahliye edildi.



Evlerin yakınında bulunan sanayi sitesindeki iş yerlerinde bir süre bekleyen aileler, daha sonra Zonguldak Belediyesi'ne ait otobüsle konaklayacakları okulun yurduna götürüldü.



Enerji firması yetkilileri de heyelanın olduğu alana gelerek, yüksek gerilim hattındaki elektriği kesti.