"Sağlıkta Dönüşüm"de yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ikinci dönemine geçileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Sağlıkta Dönüşüm Programı"nın bir ülke programı olduğunu vurgulayarak, bu programın pilot uygulama olmadan Türkiye genelinde uygulanacağını söyledi.



SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM'DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR



AK Parti'nin 2002'de iktidara geldiğini hatırlatan Akdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o zaman genel başkanımızdı, kısa bir süre sonra da başbakanımız oldu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatıyla biz Türkiye'de 'Sağlıkta Dönüşüm Programı'nı başlattık. Bu program ilk dönem itibarıyla özellikle yoğun bir biçimde 10 yıl devam etti ve programın birçok bileşeni yerine getirildi." diye konuştu.



Akdağ, program çerçevesinde kamu hastanelerinin bir çatı altında toplandığını, kamudaki sigorta sisteminin tek bir sigorta sistemi haline getirildiğini, aile hekimliğinin kurulduğunu anlatarak, aynı kapsamda hastane alt yapılarının düzeltildiğini ifade etti.



Programla vatandaşların sağlık hizmetlerine kolay erişiminin sağlandığını dile getiren Akdağ, "112 ile taşımaları yaygın hale getirdik, hava ambulans sistemini kurduk. Türkiye'de şu anda sağlığa erişim açısından problem büyük ölçüde ortadan kalkmış durumda." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'NİN HASTALIK YÜKÜ DEĞİŞTİ"



Bakan Akdağ, "Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ikincisine neden ihtiyaç duyuldu?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Türkiye'nin hastalık yükü değişti. 2002'de Türkiye beslenmesi bozuk çocuklar, ishalli çocuklar, hayatını aşılanmadığı için aşılanabilir hastalıklardan dolayı hastalanıp daha sonra hayatını kaybeden çocuklar, zatürreden hayatını kaybedenler, verem, sıtma, tifo gibi hastalıkların yaygın oluşu... Yani ülke bulaşıcı ve beslenme ile ilgili hastalıklar, anne bebek ölümlerinden muzdaripti. Bunlar yoksul ülkelerin hadi en iyisi gelişmekte olan ülkelerin problemleriydi. Oysa şu anda Türkiye'nin problemleri dünyada zengin, gelişmiş ülkelerin problemlerine dönüştü. Bunun için yeni bir döneme ihtiyaç var. Hastalık yükümüz toplamda yüzde 4 azaldı ama hastalık yükümüzün şekli değişti."



Erken teşhisin de önemine değinen Akdağ, "Artık Türkiye şişmanlık, hareketsizlik, şeker, kalp hastalığı ve kanserlerle uğraşıyor. Erken teşhis ve taramaların da geliştirilmesi gerekiyor." dedi.



Recep Akdağ, bu tür rahatsızlıkların yaşanmaması için vatandaşın kendi hayat biçimini değiştirmesi gerektiğine dikkati çekerek, sağlık hizmetlerinden memnuniyetin artması dolayısıyla vatandaşın da sağlık alanında beklentilerinin arttığını söyledi.



Vatandaşa daha kaliteli hizmet vermek amacıyla bu yıl mart ayının sonuna doğru Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ikinci dönemine geçileceğine işaret eden Sağlık Bakanı Akdağ, sözlerini şöyle tamamladı:



"Eskiden bir yatak bulmak yeterken, bugün diyoruz ki 'Ben tek yataklı bir odada yatmalıyım.' Vatandaşımızın bu talebi doğru. İşte onun için şehir hastaneleri, sağlıklı yaşam merkezleri geliyor. Vatandaşımızın hem daha rahat edeceği hem daha konforlu hizmet alabileceği hem de daha kaliteli bir sağlık hizmeti geliştirmek üzere bu ikinci döneme başlıyoruz."