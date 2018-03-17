Sağlıklı Nesiller Kupası Yelken Yarışları'nda 40 sporcu mücadele ediyor

Yeşilay Tekirdağ Şubesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Sağlıklı Nesiller Kupası Yelken Yarışları başladı.

Yeşilay Tekirdağ Şubesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Sağlıklı Nesiller Kupası Yelken Yarışları başladı.

Yeşilay Tekirdağ Şubesi Başkanı Şener Çelikayar, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünden gerçekleştirilen organizasyonun açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yarışları farkındalık oluşturmak için düzenlediklerini söyledi.

Desteklerinden dolayı Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübüne teşekkür eden Çelikayar, 40 genç sporcunun yarışlarda yer aldığını kaydetti.

Çelikayar, bu yıl ilkini düzenledikleri yarışları geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Bu hafta güzel bir etkinlik yapmak istedik ve Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'yle beraber bu organizasyonu gerçekleştirdik. Yelken kulübümüz Tekirdağ'da yaptıkları çalışmalarla uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiriyor." dedi.

Sporcuların 2 gün boyunca dereceye girmek için mücadele edeceğini belirten Çelikayar, yarışların sonunda sağlıklı sporcuların ve dostluğun kazanacağını aktardı.

Türkiye Yelken Federasyonu İl Temsilcisi Şenol Uzel de Yeşilay ile böyle anlamlı bir organizasyon düzenledikleri için mutlu olduklarını ve Türkiye genelinde bu tür yarışların düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Uzel, Türkiye'de spora ve sporcuya önem verildiğini belirterek, "İki gün sürecek güzel bir yarışma olacağını düşünüyorum. Bu tür organizasyonların her yıl devam etmesini bekliyoruz. 2 günde toplam 6 yarışla organizasyonumuzu tamamlayacağız. 40 sporcu denizde şampiyonluk için mücadele edecek." diye konuştu.

Organizasyon yarın yapılacak yarışların ardından düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.