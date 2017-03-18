Sağlık sorunu olanlara kesintisiz elektrik

Elektrik dağıtım şirketlerinin, sağlık sorunları sebebiyle kesintisiz elektriğe ihtiyaçları olan vatandaşlara sürekli hizmet sağladığı belirtildi.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğinden (ELDER) yapılan açıklamada, planlı bakım onarım ya da arızadan kaynaklanan elektrik kesintilerinden etkilenmemek için sağlık sorunlarını belgeleyen kullanıcıların kesintisiz elektrik hizmetine erişebildiği ifade edildi.



Buna göre, Türkiye'nin farkı yerlerinde hizmet veren elektrik dağıtım şirketleri sürekli enerji sağlayabilmek için farklı uygulamalara yer veriyor.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Aras EDAŞ), hastalara jeneratör desteği verirken, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) Afyon, Bilecik Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta talep olması durumunda kesintisiz elektrik hizmeti sağlıyor.



Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) de diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ya da benzer mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olanların SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezlerine yazılı başvurmaları halinde borçlarından dolayı elektriklerinin kesilmemesini sağlıyor. Ayrıca planlı kesintilerde bu hastalara 48 saat önceden bilgi veriliyor.

BAŞKENT EDAŞ VE TOROSLAR EDAŞ'TAN "HASTA VAR" PROJESİ



Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) ve Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren Toroslar EDAŞ, "Hasta Var" projesi ile il sağlık müdürlükleri aracılığıyla şirketlere başvuran hastaların kesintisiz elektrikten faydalanmasını amaçlıyor. Trafo merkezi ile SCADA sistemi arasında entegrasyonu gerçekleştiren söz konusu dağıtım şirketleri, hastaların elektrik kesintilerinden en az seviyede etkilenmelerini hedefliyor.