Sağlık kuruluşları 2016'da 81 bin ton tıbbi atık topladı

Geçen yıl toplanan tıbbi atıkların yüzde 24,1'i İstanbul'dan, yüzde 9,3'ü Ankara'dan, yüzde 6,7'si İzmir'den çıktı.

Sağlık kuruluşları geçen yıl Türkiye genelinde 81 bin 24 ton tıbbi atık topladı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin ''Sağlık Kuruluşları Atık İstatistikleri''ni yayımladı.



Buna göre, araştırma kapsamında 2016 sonu itibarıyla faaliyette olan bin 527 sağlık kuruluşuna anket uygulandı. Bu kuruluşların tümünün tıbbi atıklarını, diğer atıklardan ayrı topladığı tespit edildi.



Söz konusu yılda araştırma kapsamındaki sağlık kuruluşlarında toplanan tıbbi atık miktarı 81 bin 24 ton oldu. Tıbbi atığın yüzde 24,1'i İstanbul'daki, yüzde 9,3'ü Ankara'daki, yüzde 6,7'si ise İzmir'deki sağlık kuruluşlarında toplandı.



Tıbbi atığın yüzde 67,2'si düzenli depolama tesislerinde, yüzde 17,3'ü belediye çöplüğünde, yüzde 15,5'i ise yakma tesislerinde bertaraf edildi. Düzenli depolama tesislerinde ve belediye çöplüklerinde bertaraf edilen tıbbi atıkların tamamına yakınının sterilize edildiği bildirildi.



Sağlık Kuruluşları Atık İstatistikleri Araştırması, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin ekinde yer alan büyük miktarda atık üreten sağlık kuruluşlarında (üniversite hastaneleri, genel maksatlı hastaneler, doğum hastaneleri, askeri hastaneler ve kliniklerinin tamamında) uygulanıyor.



Araştırma, sağlık kuruluşlarındaki enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklardan oluşan tıbbi atık miktarının tespit edilmesini amaçlıyor.



TÜİK verilerine göre, 2016 yılındaki tıbbi atık göstergeleri şöyle:





Sağlık kuruluşu sayısı 1.527 Toplanan tıbbi atık miktarı (ton/yıl) 81.024 Düzenli depolanan (ton/yıl) 54.440 Belediye çöplüğüne atılan (ton/yıl) 14.019 Yakma tesisinde yakılan (ton/yıl) 12.566 Hasta başına ortalama tıbbi atık miktarı (kg/kişi) 0,18





TOPLANAN TIBBİ ATIK MİKTARI EN YÜKSEK İLLER



Toplam tıbbi atığın yüzde 40,1'i, üç büyükşehirde toplandı. Verilere göre toplanan tıbbi atık miktarı en yüksek olan iller sırasıyla şöyle:



