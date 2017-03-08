Tıp bayramında sağlık çalışanları indirimli uçacak

Sağlık Bakanlığı ve Anadolujet tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hayata geçirilen kampanyayla 9-14 Mart 2017'de uçak bileti alan sağlık çalışanları, 9 Mart-21 Nisan'da yüzde 25 indirimli seyahat edebilecek.

Sağlık Bakanlığı ve Anadolujet tarafından hayata geçirilen kampanyayla 9-14 Mart 2017'de uçak bileti alan sağlık çalışanları, 9 Mart-21 Nisan'da yüzde 25 indirimli seyahat edebilecek.



Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Anadolujet şirketiyle ortak bir kampanyaya imza attı.



Kampanya kapsamında, "anadolujet.com" adresi üzerinden 9-14 Mart 2017 arasında uçak bileti alan sağlık çalışanları, 9 Mart-21 Nisan 2017 arasında yüzde 25 indirimli seyahat edebilecek. Kampanya, Ercan Havalimanı dahil, tüm Anadolujet uçuşlarında geçerli olacak.



Kampanyadan yararlanmak isteyen sağlık çalışanları, kurumsal e-posta adreslerine gönderilen kampanya detaylarına göre, indirim kodlarını kullanabilecek ve "anadolujet.com" adresi üzerinden biletlerini indirimli olarak satın alabilecek. Aktarmalı uçuşlar ise kampanyaya dahil edilmeyecek.