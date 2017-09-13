Sağlık Bakanlığı yönetmelik değişikliği

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, yönetmeliğin 8'inci maddesinin birinci fıkrasına, "İhtiyaç halinde Kurum tarafından, 209 sayılı Kanunun 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranı geçmeyecek şekilde ve sağlık tesisi bazında veya tüm sağlık tesisleri için bir oran belirlenebilir ve döner sermaye komisyonu veya genel sekreter tarafından bu fıkra kapsamında dağıtılabilecek tutar belirlenirken bu oran dikkate alınır." cümlesi eklendi.