Sağlık Bakanlığı 'besin zehirlenmesi' dedi

Sağlık Bakanlığınca, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili ön incelemenin tamamlandı.

Sağlık Bakanlığınca, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili ön incelemenin tamamlandığı, klinik bulgular, hastalardan alınan örnekler ve epidemiyolojik analiz sonuçlarına göre olayın bir besin zehirlenmesi olduğunun tespit edildiği bildirildi.