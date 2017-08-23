Sağlık Bakanlığı aile hekimliğini mercek altına alıyor

Sağlık Bakanı Demircan, aile hekimliği ile ilgili çalışma yürüttüklerini, düzeltilmesi gereken noktalar varsa bunların hekimlerin de görüşleri alınarak düzeltileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'de hizmet veren 24 bin aile hekimi olduğunu belirterek, "Şimdi geriye döndük, aile hekimliğinin de filmini çekiyoruz. Orada da düzeltilmesi gereken noktalar var mı? Verimliliği artırmamız için ne yapmamız lazım? Aile hekimi olarak çalışan arkadaşlarımızın da görüşünü alarak onlarla birlikte yapmamız gereken bir şey varsa tekrar ele alacağız, verimliliği artıracağız." dedi.



Demircan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ETÜ Teknoloji Merkezini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Bakan Demircan'a, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti.



Sağlıkta önemli adımlar atıldığını ve bugüne kadar atılan bu adımları da devam ettirmek istediklerini vurgulayan Demircan, şehir hastanelerinin de donanımlarını yerli üretimle karşılamak istediklerini söyledi.



Bakan Demircan, sağlıkta yeni düzenlemelerin yer alacağı yeni kanun hükmündeki kararnamenin de önümüzdeki günlerde çıkmasını beklediklerini ifade etti.



Demircan, bir gazetecinin aile hekimliğine ilişkin ne tür düzenlemeler yapılacağını sorması üzerine şunları kaydetti :



"Aile hekimliği Türkiye'de 24 bin doktorun hizmet verdiği birinci basamak sağlık hizmetidir. Önemli bir alan ve önemli bir hizmet kademesi. Bu hizmet kademesinde de verimliliği yakalamak zorundayız. Şimdi geriye döndük aile hekimliğinin de filmini çekiyoruz. Orada da düzeltilmesi gereken noktalar var mı? Verimliliği artırmamız için ne yapmamız lazım? Aile hekimi olarak çalışan arkadaşlarımızın da görüşünü alarak onlarla birlikte yapmamız gereken bir şey varsa tekrar ele alacağız, verimliliği artıracağız."