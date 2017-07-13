Sagalassos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Son Dakika!
- 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz- 10:07
- Skandal 15 Temmuz filminin yönetmenine FETÖ gözaltısı- 09:55
- Meclis 15 Temmuz raporunu tamamladı- 19:34
- 29 ilde DEAŞ operasyonu: 233 gözaltı- 16:39
- Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin yeni iddianame- 15:46
- Meclis İçtüzük Değişikliği Teklifi alt komisyona sevk edildi- 15:01
- Avrupa büyük bir sınama içerisinde- 14:52
- 15 Temmuz emsali görülmemiş bir ihanettir- 14:45
- Bingöl kırsalına hava harekatı- 13:46
- OHAL'in sınırlarını biz belirleriz- 13:29
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
DİĞER GALERİLER
- Azteklerin 'Kafatası Kulesi' bulundu
- Günün gazete manşetleri
- Konya'da DEAŞ operasyonu
- Günün gazete manşetleri
- 15 Temmuz milli iradenin yükselişi
- Türkiye 15 Temmuz şehitlerini anıyor
- Fikret Hakan hayatını kaybetti
- Günün gazete manşetleri
- Hayali 'engelsiz' bir yarış
- Jack London gölünde yaz
- Onlardan geriye sadece fotoğrafları kaldı
- Günün gazete manşetleri
- Günün gazete manşetleri
- Günün gazete manşetleri
- Bu yıl 70 kurban daha toprağa verilecek
- Günün gazete manşetleri
- Yerli uydu RASAT İstanbul'u görüntüledi
- Günün gazete manşetleri
- Günün gazete manşetleri
- Doğal besleniyorlar
- Kapadokya'da dört mevsim
- Günün gazete manşetleri
- Kemer Otomobil Festivali
- Trabzon'da gün batımı
- Günün gazete manşetleri
- Günün gazete manşetleri
- Bodrum çöplüğünde yangın
- 15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması
- Alanya'da villalar bölgesinde yangın
- Fotoğrafçıların gözdesi 'Afrodisyas'
- Günün gazete manşetleri
- Günün gazete manşetleri
- Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü
- Serinlemek için her yolu deniyoruz
- Günün gazete manşetleri
- Bayramda en çok onlar ziyaret edildi
- 37 yıldır kestirmedi
- Vosvos tutkunları Karadeniz'de buluştu
- Günün gazete manşetleri
- Bir kaç günlük güzellik