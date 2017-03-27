Safitürk'ün şehit edildiği saldırının planlayıcısı yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu, Mardin Derik'te görevi başındayken PKK'lı teröristlerce şehit edilen Kaymakam Safitürk'e yönelik bombalı saldırının planlayıcısının yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde görevi başındayken geçen yıl kasım ayında PKK'lı teröristlerce şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'e yönelik bombalı saldırının planlayıcısının yakalandığını bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından, "Muhammet Fatih Safitürk, sana borcumuzu ödeyemeyiz. Ancak bil ki katliamını planlayanı aldık. Elimizde... Sağolun arkadaşlar." şeklinde paylaşımda bulundu.