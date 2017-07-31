Sadr Hareketi lideri Sadr, Suudi Arabistan'da

Mukteda es-Sadr, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, resmi davet üzerine ülkeye gelen Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile görüştüğü bildirildi.



Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'nın haberine göre, Cidde kentinde gerçekleştirilen görüşmede Selman ile Sadr, Suudi Arabistan-Irak ilişkilerinin yanı sıra bazı önemli ortak konuları ele aldı.



Haberde başka detaya yer verilmedi.



Sadr, 11 yıl aradan sonra ile kez Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş oldu.



Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, yaz tatili için 25 Temmuz'da Fas'ın Tanca kentine gitmişti. Suudi Arabistan Kraliyet Divanı kararnamelerine göre, kralın yokluğunda ülkeyi Veliaht Prens Selman yönetiyor.