Sadece köylülerin değil 'kedilerin de muhtarı'

Elazığ'ın Ağın ilçesinde muhtar Ahmet Özdemir, çoğunluğu kışı büyük şehirlerde geçiren köylülerin geride bıraktığı kedilerine bakıyor.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde muhtar Ahmet Özdemir, kış aylarını büyük şehirlerde geçiren köylülerin geride bıraktığı kedileriyle ilgileniyor.



Beyelması köyünde yaz aylarında 150 olan dolu hane sayısı, kış mevsiminde köylülerin büyük şehirlerde yaşaması nedeniyle 8'e kadar düşüyor.



Aralık ile nisan arasında köylülerin geride bıraktığı yaklaşık 35 kediye bakan muhtar Ahmet Özdemir (64), hayvanların günlük yeme içme ihtiyaçlarını karşılıyor.



Özdemir, yaptığı açıklamada, 2014 yerel seçimlerinde köy muhtarı seçildiğini söyledi.



Kış aylarında köylülerin büyük kısmının büyük şehirlerde yaşadığını anlatan Özdemir, geçmiş yıllarda vatandaşların geride bıraktığı kedilerin, bakan bulunmadığı için telef olduğunu ya da köyden gittiğini gördüğünü belirtti.



KEDİLERE BAKMAK İÇİN KIŞIN DA KÖYDE



Bunun üzerine kışın şehirdeki evine gitmeyerek köylülerin kedilerine bakmaya karar verdiğini dile getiren Özdemir, "Köylüler gidince burası bomboş, kediler de bize kalıyor. Dolayısıyla kedilere muhtarlık yapıyoruz, yapacak başka işimiz yok." diye konuştu.



Kışın boşalan köyde kediler sayesinde yalnızlıklarını unuttuklarını belirten Özdemir, ''Kediler bize can yoldaşı oluyor, bir hareketlilik sağlıyor. Her hareketleri bizim için eğlence oluyor. Tabii bunlar kışın bana alışıyor. Yazın sahipleri geldiğinde kovalıyorum, 'Hadi gidin yeter artık' diyorum. Biraz zorlanıyorlar ama sonra hepsi evine dönüyor.'' ifadelerini kullandı.