Uyuşturucu bağımlısı her 6 kişiden sadece 1'i tedavi olabiliyor

Küresel düzeyde uyuşturucu bağımlılığı tedavisine ihtiyaç duyan her 6 kişiden sadece 1 tanesi tedavi programlarına erişebiliyor.

Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB), uyuşturucu bağımlılarına yönelik tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum olanaklarının ihtiyacın çok altında olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi, INCB’nin 2017 raporunu yayımladı.

Raporda, yönetimlerin, uyuşturucu ile mücadelede ve bağımlılığa yol açan maddelerin önlenmesinin yanı sıra tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyuma daha fazla ağırlık vermesi istendi. Uyuşturucu bağımlılarına yönelik tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum olanaklarının ihtiyacın çok altında olduğu belirtilen raporda, özellikle belirli sosyal sınıfa ait kişilerin tedavi ve rehabilitasyon imkanlarına ulaşamadığı aktarıldı.

Raporda, "Küresel düzeyde uyuşturucu bağımlılığı tedavisine ihtiyaç duyan her 6 kişiden sadece 1 tanesi tedavi programlarına erişebiliyor." ifadesi kullanıldı. Belli sosyal sınıfa ait uyuşturucu bağımlısı kişilerin tedavi imkanlarına erişemediği aktarılan raporda, kadın ve engelliler başta olmak üzere sığınmacı ve göçmenlerin rehabilitasyon imkanlarına ulaşamadığı belirtildi.

Raporda, uyuşturucu bağımlısı olarak damgalanmış kişilerin sosyal yaşama yeniden uyum sağlamakta ciddi zorluklar yaşadığı ifade edildi.

Ülkelerin, uyuşturucunun neden olduğu hastalıkların tedavisi için kurulacak merkezlere daha fazla yatırım yapması istenen raporda, uyuşturucuya yönelik tedavinin sağlık hakkı olduğu vurgulandı.

INCB Başkanı Dr. Viroj Sumyai, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, uyuşturucunun neden olduğu hastalıklara yakalanmış kişilerin haklarını muhafaza etmek ve teşviklerde bulunmanın ülkeler için önemli olduğunu belirterek, "Uluslararası uyuşturucu anlaşması bütün ülkeleri, madde bağımlılığının neden olduğu olumsuzluklardan önlemek için erken teşhis, tedavi, eğitim ve sosyal hayata uyum gibi uygulanabilir bütün imkanları hayata geçirmesini talep ediyor" görüşünü paylaştı.

Uyuşturucu ticaretinin azaltılması için uluslararası toplum ve Afganistan’a işbirliği çağrısında bulunulan raporda, bu ülkedeki iç karışıklığın giderilmesi ve istikrarın kalıcı kılınmasında uyuşturucu ticaretinin kısıtlanmasının önemli olduğu değerlendirilmesi yapıldı.

Ayrıca, sağlık sektörü dışında ülkelerin kenevir kullanımına müsaade etmemesi gerektiği vurgulanarak, uyuşturucu ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA