Sadece Allah ve Recep Tayyip Erdoğanlı Türkiye yanımızdaydı

Rejim güçlerinin kuşatmasındaki doğu Halep'ten çıkarak İdlib'e varan Halepliler, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

İran komutasındaki Şii milisler ile rejim kuşatmasındaki doğu Halep'ten çıkarak muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e ulaşan Halepliler, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

İdlib'e getirilen bin 150 Halepliden Ali Salim, önce Allah'a, sonra da Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin özgür Suriye halkıyla dayanışma içerisindeki tek ülke olduğunu belirten Salim, mücadelelerinde çoğu ülke tarafından yalnız bırakıldıklarını ve ihanete uğradıklarını söyledi.

"SADECE ALLAH VE RECEP TAYYİP ERDOĞANLI TÜRKİYE YANIMIZDAYDI"

Salim, "Araplar liderler bizleri ölüme terk etti, kendi koltukları için bizleri sattı. İnşallah yeniden döneceğiz, çıktığımız için üzgün değiliz, çünkü hayat kazanmak ve kaybetmekten ibarettir. Tekrar geri döneceğiz. Bütün dünya Halep'e karşı savaş ilan etmede birleşti. Amerika bile gizlice savaştı. Kimse bizimle olmadı, sadece Allah ve Recep Tayyip Erdoğanlı Türkiye yanımızdaydı." ifadelerini kullandı.

"ARAP LİDERLERİNE DE BİR ŞEY DEMEK İSTERİM, ÇOCUKLARIMIZ KESİLDİ, ÖLDÜRÜLDÜ"

Konvoyla İdlib'e ulaşan engelli Ahmed Salih de, Haleplilerin güvenli tahliyesinde büyük rol oynayan Türkiye'ye teşekkür etti.

"Buradan sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi iletmek istiyorum, başkanım biz sağ salim vardık. Ve ayrıca sayın Hacı Ebu Furkan ve Hacı Ebu Hakan'a da teşekkürlerimi iletiyorum." sözlerine yer veren Ahmed Salih, Arap ülkelerinin liderlerine de şöyle seslendi:

"Arap liderlerine de bir şey demek isterim, çocuklarımız kesildi, öldürüldü. Kadınlarımız gözyaşları içerisinde, evlerimiz yerle bir oldu. Onlara bizlerin başına gelenin kimsenin başına gelmediğini hatırlatmak isterim."

Kaynak: AA