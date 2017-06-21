Sabri Sarıoğlu Kayserispor yolunda

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Kulüp Başkanı Erol Bedir, Galatasaray ile yollarını ayıran Sabri Sarıoğlu ile transfer görüşmesi yaptıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Kulüp Başkanı Erol Bedir yaptığı açıklamada, Sabri Sarıoğlu'yla yaptıkları görüşmelerde belli bir aşamaya geldiklerini belirtti.



Sabri'nin futbol hayatına Kayserispor formasıyla devam etmesini arzuladıklarını vurgulayan Bedir, "Sabri ile görüşmeler yaptık ve bazı prensiplerde mutabık kaldık. Kendisi yarın akşam Kayseri'de olacak ve burada yüz yüze konuşacağız. Şu ana kadar imzalanan bir sözleşme yok ama yarınki görüşme sonucunda her şey netleşecek. Sabri gibi değerli bir oyuncunun kadromuzda olmasından mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.