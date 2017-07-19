Son Dakika!
19 Temmuz 2017 19:19 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2017 20:28

Sabri Sarıoğlu resmen Göztepe'de

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Sabri Sarıoğlu resmen Göztepe'de

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcu ile bir yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandığı bildirildi.

Sabri Sarıoğlu, 15 sezon formasını giydiği Galatasaray'da 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Etiketler: göztepesabri sarıoğlu


0Yorum Yap