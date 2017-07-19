Sabri Sarıoğlu resmen Göztepe'de

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu'nu kadrosuna dahil etti.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcu ile bir yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandığı bildirildi.



Sabri Sarıoğlu, 15 sezon formasını giydiği Galatasaray'da 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.