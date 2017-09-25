Sabrata kentinde çatışan taraflara ateşkes çağrısı

UMH'ye bağlı Savunma Bakanlığı, Sabrata kentinde çatışan taraflara ateşkes çağrısı yaptı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Savunma Bakanlığı, Sabrata kentinde çatışan taraflara ateşkes çağrısında bulundu.



Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sabrata'da geçen haftadan bu yana devam eden çatışmalardan duyulan rahatsızlık ifade edildi ve taraflara ateşkes çağrısı yapıldı.



Sabrata'da UMH'ye bağlı "Terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Operasyonlar Biriminin" bir kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca ateş açılması sonucu operasyon birimi ile silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı.



Açılan ateşte ölenlerin kentteki Askeri Konseye bağlı silahlı bir birlikten olduğu anlaşılmış, taraflar arasında 5 gün süren çatışmaların durdurulması için cuma günü anlaşma sağlanmıştı.



Sabrata Belediye Meclisinden yapılan açıklamada, Zuvara, Zintan, Zaviye ve Mısrata kentinden temsilcilerin krize müdahale amacıyla toplandığı, uzlaşı heyetlerinin kentte ateşkesin sağlanması konusunda anlaşmaya vardığı duyurulmuş ancak güvenlik kaynakları, dün anlaşmanın yeniden çiğnendiğini bildirmişti.



Sabrata kentindeki şiddet olaylarında bir haftada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı belirtilmişti.