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07 Ocak 2017 07:13 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2017 07:18

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı uçaklar iniş için Atatürk Havalimanı yerine Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk

Kentte dün akşamdan itibaren yer yer fırtınayla görülen kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları yüzünden Atatürk Havalimanı'na inemeyen bazı uçakların Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirilmesi bu bölgede yoğunluğa yol açtı.

Kar yağışı, taksi seferlerini de aksattı. Havalimanında uçaklardan inen yolcular, uzun süre taksi bekledi.

Saatlerce araç bekleyen ve uzun kuyruklar oluşturan yolcular, taksilerin havalimanına ulaşmasıyla alandan ayrıldı.

Etiketler: havalimanıkar yağışısabiha gökçen havalimanı


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