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06 Ağustos 2017 09:14 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2017 09:47

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olay: 5 yaralı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, karayolu taşımacılığı yapan iki seyahat firmasının çalışanları arasında çıkan kavgada, 5 kişi bıçakla yaralandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olay: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde gelen yolcu katında, havalimanından aldıkları yolcuları karayoluyla farklı şehirlere götüren iki seyahat firmasının çalışanları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişi bıçakla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Polisin olay yeri ve çevresindeki güvenik amaçlı bekleyişi devam ediyor.

Etiketler: sabiha gökçen havalimanı


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