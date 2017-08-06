Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olay: 5 yaralı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, karayolu taşımacılığı yapan iki seyahat firmasının çalışanları arasında çıkan kavgada, 5 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde gelen yolcu katında, havalimanından aldıkları yolcuları karayoluyla farklı şehirlere götüren iki seyahat firmasının çalışanları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişi bıçakla yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis bazı şüphelileri gözaltına aldı.



Polisin olay yeri ve çevresindeki güvenik amaçlı bekleyişi devam ediyor.