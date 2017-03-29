Sabancı suikastı sanığı İsmail Akkol için müebbet talebi

Sabancı suikastı davasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık İsmail Akkol'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sabancı suikastı davasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık İsmail Akkol'un, ''Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisini iskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.



İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Akkol ile tarafların avukatları katıldı.



Duruşmada, davaya ilişkin mütalaasının hazır olduğunu açıklayan cumhuriyet savcısı, mütalaasını mahkemeye sundu.



Mütalaada, sanık Akkol hakkında 765 sayılı eski Türk Ceza Kanununun 146. maddesi gereğince ''Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisini iskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.



DAVANIN GEÇMİŞİ



Levent'teki Sabancı Center'da 9 Ocak 1996'daki suikasta ilişkin dönemin İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Cumhuriyet Başsavcılığınca 28 Mart 1997'de hazırlanan 19 sayfalık iddianamede 11 sanığın ismi yer almıştı.



Suçun işlendiği dönem tutuklu bulunan ve DHKP/C terör örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen sanıklardan Ercan Kartal, 15 Şubat 1999'da tutuklu bulunduğu Afyon Kapalı Cezaevi'nde öldürülen Mustafa Duyar ile firari sanıklar Fehriye Erdal ve İsmail Akkol hakkında, "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan idam cezası istemiyle dava açılmıştı. İdam cezası, yasada yapılan değişiklikle "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına dönüştürülmüştü.



İddianamede diğer sanıklar Fatma Erdem, Metin Narin, Ejder Güngör, Mehmet Gökmen, Ferhan Taş, Melek Akkaya ve Nazlı Güngör'ün ise "silahlı örgüte yardım etmek" suçundan 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.



DOSYALAR AYRILDI



Davaya bakan İstanbul 1 No'lu DGM, 15 Mart 2001'de verdiği kararda, yakalanamayan firari sanıklar İsmail Akkol ve Fehriye Erdal'ın dosyasını ayırmıştı. Mahkeme, sanık Ercan Kartal hakkındaki dosyayı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden "eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e suikast" davasıyla birleştirmiş, Kartal'ın bu davalardan aldığı "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" ise Yargıtay tarafından onanmıştı.



Mahkeme, 15 Şubat 1999'da öldürülen sanık Mustafa Duyar'ın dosyasını kaldırıp, sanıklar Fatma Erdem, Metin Narin, Ejder Güngör, Mehmet Gökmen, Ferhan Taş, Melek Akkaya, Nazlı Güngör ve Murtaza Deveci hakkındaki kamu davasının kesin hükme bağlanmasını ertelemişti. Firari sanık İsmail Akkol, 2014'te Yunanistan'da yakalanmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin talep Yunan mahkemesince reddedilen Akkol hakkında, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kırmızı bülten çıkarılması talepli iade talepnamesi hazırlanmıştı. Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan İsmail Akkol, 4 Şubat 2016'da tutuklanmıştı. Davanın diğer sanığı Fehriye Erdal ise hala firari durumda bulunuyor.