Sabaha karşı Ankara'da yakalandı

Başkentte terörle mücadele ekipleri, geçen yıl İstanbul Vezneciler'de çevik polislerini taşıyan araçlara yönelik düzenlenen saldırıyla bağlantısı bulunduğu belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıyla bağlantısı olduğu öğrenilen 4 şüpheliyi İstanbul'da gözaltına alan polis, zanlılardan elde edilen dokümanları inceledi.



İncelemelerini tamamlayan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yardım ettiği belirlenen diş hekimi E.İ'nin kimliğine ulaştı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle Çankaya ilçesi Bülten Sokağı'nda E.İ'ye ait eve operasyon düzenledi.



Gözaltına alınan E.İ'nin evinde terörle mücadele ekipleri tarafından arama yapıldı.



E.İ'nin Ankara'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.