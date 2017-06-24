'Sabah namazı çocukları'na hediye bisiklet

Türkiye Gençlik Vakfınca Rize'de ramazan boyunca camide sabah namazı kılan çocuklara bisiklet hediye edildi.

Rize'de ramazanda camiye gelerek sabah namazı kılan çocuklara bisiklet verildi.



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Rize İl Temsilciliğince yürütülen proje kapsamında, ramazan boyunca her sabah sabah namazına gelerek bisiklet kazanan 70 çocuk için Eski Orta Cami'de dağıtım töreni düzenlendi.



Törene Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize milletvekilleri Hasan Karal ve Osman Aşkın Bak, Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Suat Kır, çocuklar ve aileleri katıldı.



Törende, hediyeyi kazanan bir çocuğu bisiklete bindirerek sürmesine de yardım eden Bektaş, gelecek nesillerin dinini, devletini, ailesini, büyüklerini ve tarihini bilerek yetişmesi için çaba sarf eden herkese teşekkür edilmesi gerektiğini belirtti.



TÜGVA Genel Başkan Yardımcı Kır da buradaki asıl amacın çocuk ve gençlere camiyi sevdirmek olduğunu söyledi.



Hediyelerle gençlere namaz alışkanlığını kazandırmak için çabaladıklarını ifade eden Kır, "İnşallah bundan sonra hayatları boyunca namaz kılma alışkanlıklarını devam ettirirler. Bu gençlerimize namazı aşılamak istiyoruz. Bu nesil gelecek nesillerin öncüleri olacak. Geçmişte Fatihler, Kanuniler, Yunus Emreler yetişen nesilden yenileri çıkacaktır." diye konuştu.