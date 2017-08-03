Rüzgar YEKA ihalesi başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için yaptığı Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ihalesi başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi 8 konsorsiyumun katılımıyla başladı.



Bakanlıkta yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar yapıyor.



Açık eksiltme usulüyle yapılan ihaleye katılan konsorsiyumlar şöyle:



- Vestas (Danimarka) - Enerjisa



- General Electric (GE- Amerika) - Fina Enerji



- Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik



- Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon



- Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji



- Nordex (Almanya) - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji



- MingYang (Çin) - İlk İnşaat



- Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri (Almanya) - IC İçtaş Enerji