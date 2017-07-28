Rüzgar enerjisi ihalesi haftaya neticelenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları - YEKA süreciyle ilgili, "İnşallah haftaya açık eksiltme usulüyle yapılacak ihalede neticelenecek." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları - YEKA süreciyle ilgili, "İnşallah haftaya açık eksiltme usulüyle yapılacak ihalede neticelenecek." dedi.



'2. YÜZER LNG TESİSİNİ YIL SONUNDAN ÖNCE DEVREYE SOKACAĞIZ'



Albayrak, yeniden gazlaştırma ve yüzer LNG tesisiyle ilgili, "İlkini rekor bir sürede devreye aldık. İkincisini inşallah BOTAŞ eliyle bu yıl sonundan önce devreye sokacağız. Üçüncüsü için de yaptığımız çalışmalarla bu altyapıyı ülkemizde çok daha ileriye taşımamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



'SONDAJ FAALİYETLERİMİZİ TÜRKİYE OLARAK KENDİMİZ YAPACAĞIZ'



Bakan Albayrak, "İnşallah artık müzakereleri bitti. Bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimiz ve mühendislerimizle sondaj faaliyetlerimizi Türkiye olarak kendimiz yapacağız." diye konuştu.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası konulu toplantıda konuşuyor.