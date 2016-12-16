Rusya'ya yaptırım aşamasına gelmedik

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Suriye'deki çatışmalarda üstlendiği role ilişkin Rusya'ya yaptırım uygulanabileceğini ancak henüz bu aşamaya gelinmediğini söyledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) zirvesine katılan Hollande, Fransız basınına Rusya ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Hollande, "Rusya'nın Suriye'deki çatışmalarda rolüne ilişkin bu ülkeye yaptırım uygulamak, değerlendirilebilecek seçenekler arasında olabilir ancak şu anda o aşamaya gelmedik." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Hollande, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Fransa'nın talebi doğrultusunda Halep konusunu yeniden ele alacağını hatırlattı. Söz konusu toplantının bugün yapılacağını belirten Hollande, Rusya'nın BMGK'da Halep konusunda insani boyutlu bir karar çıkmasını engelleyeceğini düşünmediğini ifade etti.



Hollande, AB zirvesinin başlamasından önce yaptığı açıklamada da Rusya'yı Halep'le ilgili verdiği taahhütleri yerine getirmemekle suçlamıştı.



Fransa, son iki gündür, Halepli sivillerin kenti terk etmesini izlemek üzere Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin görev yapması çağrısında bulunuyor.

Kaynak: AA