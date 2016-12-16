Rusya'ya misilleme yapacağız

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya'nın "ABD seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği" yönündeki iddialara ilişkin, "Bizim de harekete geçmemiz gerektiğinden şüphe yok ve bunu kendi seçtiğimiz bir zaman ve yerde yapacağız." dedi.

Obama, Amerikan Ulusal Halk Radyosuna verdiği mülakatta, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarını değerlendirdi.



Barack Obama, "Yabancı bir hükümet, seçimlerimizin bütünlüğünü bozmaya yönelik bir girişimde bulunduğunda bizim de harekete geçmemiz gerektiğinden şüphe yok ve bunu kendi seçtiğimiz bir zaman ve yerde yapacağız." diye konuştu.



ABD'nin tepkisinin bazılarının kamuoyu tarafından bilineceğini, bazılarının ise bilinmeyeceğini kaydeden Obama, "Bay Putin, bu konudaki hissiyatımı iyi biliyor çünkü bunu kendisine doğrudan iletmiştim." ifadesini kullandı.



Çin'de geçen eylül ayında yapılan G20 toplantılarında bir araya gelen Obama ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "siber saldırı" olayını konuştukları basına yansımıştı.



Obama, geçen hafta cuma günü, başkanlık seçimlerine yönelik siber saldırı ve dış müdahale iddialarının araştırılması için bir talimat vermiş ve bu çalışmanın 20 Ocak 2017'den önce tamamlanmasını istemişti.



İlk olarak temmuz ayında Demokrat Parti tarafından gündeme getirilen "Rusya bağlantılı siber saldırı" iddiaları kamuoyunda uzunca süre tartışılmıştı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, 7 Ekim'de, Demokrat Parti kurumlarının ve seçim kampanyalarının siber saldırıya uğramasıyla ilgili olarak Rusya'yı "resmen" suçlayan bir açıklama yapmıştı.



CIA RUSYA'YI SUÇLUYOR, TRUMP İDDİALARI REDDEDİYOR



Amerikan medyasına geçen hafta yansıyan haberlerde, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Rusya'nın, Trump'ın kazanmasına yardımcı olacak şekilde ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönünde bir sonuca vardığı ve bunu bir raporla Kongre'ye sunduğu iddia edilmişti.



Seçimleri kazanan Donald Trump, Fox News kanalında katıldığı bir programda iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Buna inanmıyorum. Bu sadece başka bir mazeret." değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: AA