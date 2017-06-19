Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Yerhov oldu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Yerhov'u Ankara Büyükelçisi olarak atadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aleksey Yerhov'u Rusya'nın Ankara Büyükelçisi olarak atadı.



Yerhov'un atanmasına ilişin kararname, Rusya'nın resmi evrakının yer aldığı internet portalında yayımlandı.



Kararnamede, "Aleksey Yerhov, Rusya Federasyonu'nun Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi olarak atanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Daha önce Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapan Yerhov, son olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Departmanı Direktörlüğü görevini yürütmüştü.



Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.