Rusya'nın Ankara Büyükelçisi hayatını kaybetti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da katıldığı bir sergide silahlı saldırıya uğradı. Rus RIA Haber Ajansı, büyükelçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da katıldığı bir fotoğraf sergisinde kimliği bilinmeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.





Karlov, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" adlı konulu fotoğraf sergisinde, açılış konuşmasını yaptığı sırada, silahlı saldırıya uğradı.



Saldırgan, Karlov'u yaraladıktan sonra havaya ateş açtı.



Bu sırada salonda bulunan davetliler panik içerisinde kaçışmaya başlayarak salondan çıkmaya çalıştı.



Ağır yaralanan Karlov saldırıının ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.





SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırıda bulunan kişinin, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da olay yerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi alıyor.

BAŞSAVCI OLAY YERİNDE



Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıya uğradığı Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne geldi.



Başsavcı Kodalak, Karlov'a yönelik silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, delil toplama çalışmalarını koordine etmek üzere olay yerine geldi.



Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gelen Kodalak'a, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosundan Sorumlu Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen ile nöbetçi savcının da eşlik ettiği bildirildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un saldırıya uğramasına ilişkin Başbakanlık tarafından geçici yayın kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Kaynak: AA