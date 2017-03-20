Rusya'dan YPG ve üs açıklaması!
Rusya Savunma Bakanlığı, YPG ile yapılan anlaşma çerçevesinde Afrin'de üs kurulacağına dair iddiaları yalanladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de yeni askeri üs kurma planlarının olmadığını duyurdu.
Bakanlığın TASS ajansında yer alan açıklamasında, "Rusya, Suriye'de yeni askeri üs kurmayı planlamıyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi gözlem merkezine ait bir biriminin "ihlalleri önlemek amacıyla" Afrin yakınlarında PYD/PKK ile Özgür Suriye Ordusu'nun temas hattına konuşlandırıldığı belirtildi.