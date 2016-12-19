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19 Aralık 2016 21:12 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2016 21:27

Rusya'dan yeni açıklama: Türkiye ile ilişkilerimizi etkilemeyecek

Rusya Devlet Duması Güvenlik Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya Ankara Büyükelçisine düzenlenen suikastin Türk-Rus ilişkilerini etkilemeyeceğini vurguladı.

Rusya'dan yeni açıklama: Türkiye ile ilişkilerimizi etkilemeyecek

Rusya Devlet Duması Güvenlik Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Ankara'da Rusya Büyükelçisine düzenlenen saldırının Türk-Rus ilişkilerini etkilemeyeceğini vurguladı.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e konuşan Slutskiy, Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilerde yeni bir soğukluk dalgası yaşanmayacağının altını çizdi.


Kaynak: AA

Etiketler: Rusya


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