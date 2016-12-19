Rusya'dan yeni açıklama: Türkiye ile ilişkilerimizi etkilemeyecek
Rusya Devlet Duması Güvenlik Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya Ankara Büyükelçisine düzenlenen suikastin Türk-Rus ilişkilerini etkilemeyeceğini vurguladı.
Rusya Devlet Duması Güvenlik Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Ankara'da Rusya Büyükelçisine düzenlenen saldırının Türk-Rus ilişkilerini etkilemeyeceğini vurguladı.
Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e konuşan Slutskiy, Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilerde yeni bir soğukluk dalgası yaşanmayacağının altını çizdi.
Kaynak: AA