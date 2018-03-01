Rusya Dünyayı ayağa kaldıracak flaş açıklamada bulundu

Rusya Güvenlik Konseyi, ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği bölgede şimdiye kadar 20'ye yakın askeri üs kurduğunu açıkladı.

Rus basınına göre, Rusya Güvenlik Konseyi, ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği bölgede şimdiye kadar 20'ye yakın askeri üs kurduğunu açıkladı. Rus Konsey, ABD'nin YPG'ye modern silahlar vererek Türkiye'yi Afrin operasyonunu başlatmaya zorladığını ifade etti.

20 ÜS

Russia Today'in haberine göre Rusya Güvenik Konseyi ABD'nin şimdiye kadar terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kontrol ettiği noktalarda 20'ye yakın askeri üs kurduğunu açıkladı.

Rusya Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'de barış ve istikrarın geri dönüşü, Suriye krizine sürekli dış müdahaleler tarafından baltalanıyor" ifadesi yer aldı.