Rusya'dan Özbekistan'a 1 milyar dolarlık kredi

Rusya'nın Gazprombank ve Vnesheconombank bankaları, Özbekistan Milli Bankasına toplam 1 milyar dolarlık kredi ayırdı.

Özbekistan Milli Bankasından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Gazprombank ve Vnesheconombank bankaları tarafından Özbekistan Milli Bankasına 500'er milyon dolarlık 2 kredi tahsis edildi.



Açıklamada, Gazprombank tarafından 7 yıllığına verilen 500 milyon dolarlık kredinin tekstil sektöründe hayata geçirilecek yatırım projesi için kullanılacağı kaydedilirken, Vnesheconombankça 15 yıllığına sağlanan 500 milyon dolarlık kredinin ise tarım ürünlerini işleme sektöründe gerçekleştirilecek yatırım projesi için kullanılacağı ifade edildi.



Söz konusu kredilerle ilgili taraflar arasındaki mutabakatın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in nisan ayında Rusya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında sağlandığı hatırlatıldı.



Rusya, Özbekistan'ın ticaret ve yatırım alanlarındaki en büyük ortaklarından sayılıyor.